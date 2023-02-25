Электрогрузовики готовятся к продажам

Первые российские электрогрузовики выходят на рынок. Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» открыла предзаказы на свою модель EVM PRO. Машина доступна в трех модификациях — промтоварный фургон, изотермический фургон и еврофургон. Стоит автомобиль 4,5 млн руб. Купить его можно либо напрямую у производителя, либо в салонах «Торгмаш» в Москве. О намерении продавать собственные электрогрузовики заявили и другие российские компании. С кем придется конкурировать EVM PRO? И будут ли пользоваться спросом такие машины? Разбирался Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Небольшой электрический грузовик EVM PRO создан на базе шасси «УАЗ Профи». Он способен проехать на одной зарядке 300 км с грузом до одной тонны со скоростью 80 км/ч. Поставки начнутся во втором квартале 2023-го, при этом намеченный объем выпуска пока составляет 1 тыс. машин в год.

Протестировать прототип EVM PRO смог главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Если не знаешь, то никогда не догадаешься, что это электромобиль. Поскольку батарея установлена на раме, ее под бортовым кузовом практически не видно. Едет грузовик довольно-таки бодро и при этом тихо. Думаю, что водителям курьерских компаний такая машина вполне может понравиться».

О планах производства грузовых автомобилей на электротяге в России заявлений было сделано достаточно. Однако если говорить о реальном производстве, то конкурентов у отечественной компании пока немного. Пожалуй, на данный момент единственный реальный — это завод ГАЗ, который выпускает несколько модификаций электрической «Газели». Но это, по словам экспертов, пока все же ближе к штучному производству.

Не исключено, впрочем, что в недалеком будущем в соревновании начнут принимать участие и другие производители, например, КамАЗ, который пока сконцентрировался на выпуске электробусов. И главная причина того, что производителей такой техники, скорее всего, будет становиться больше, в том, что она действительно нужна российскому бизнесу. Правда, о массовом спросе речь не идет, продолжает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Когда мы говорим о частнике, который покупает себе одну машину, то, конечно, для него электромобиль на базе "Профи" за 4,5 млн руб. — это не очень выгодная история. А игроки, которые всерьез считают деньги, такими автомобилями интересуются. И среди них не только доставочные конторы, которым нужна машина последней мили, но и крупные компании, которым важна низкая стоимость пробега. Среди интересантов, насколько я знаю, есть и "Россети", и "Почта России". Прелесть этой машины в том, что сам УАЗ дешевый, а в коммерческом транспорте очень часты мелкие аварии.

Здесь все основные запчасти стоят дешево — заменили и поехали. В этом смысле электрический "УАЗ Профи" как раз очень интересная машина».

Вместе с тем главные проблемы, мешающие развитию грузового электротранспорта в России, это климат и отсутствие разветвленной зарядной инфраструктуры. Однако если первую вряд ли можно назвать решаемой, то второй вопрос вполне можно довольно быстро снять, уверен генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«В том, что касается климата, конечно, эти задачи решить невозможно. В каких-то регионах просто автомобиль будет более комфортным и перспективным в плане эксплуатации и нагрузки на бортовую сеть автомобиля и так далее, в каких-то, соответственно, нет. С точки зрения инфраструктуры, безусловно, сейчас последует очень динамичное ее развитие.

Более того, у корпоративных клиентов зачастую есть возможность и инфраструктура для того, чтобы обеспечить зарядку в тех местах, где техника паркуется в ночное время суток. Нужны устройства, которые позволяют зарядить автомобиль, скажем, до 80% за сравнительно небольшое время, за час или за полтора. В этом случае автомобили обладают большим количеством преимуществ в плане стоимости обслуживания и затрат на топливо. И, конечно, это лучше для окружающей среды».

В мире количество электрических грузовиков на дорогах быстро увеличивается. Если к 2021 году их число оценивалось в 70 тыс., то, согласно прогнозам, к 2030 году эта цифра достигнет 1,4 млн. Это означает, что ожидаемый ежегодный рост показателя составит около 40%. В числе лидеров рынка — шведский концерн Volvo, немецкий Daimler и американский Paccar.

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