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Коммерсантъ FM
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Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным правилам

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому с 1 июня 2023 года в России будут возвращать требования технического регламента безопасности выпускаемых автомобилей. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Предложение предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года, действие постановления с этими изменениями продлят до 1 февраля 2024 года.

С июня ведомство предлагает сделать обязательным соответствие выпускаемых в России автомобилей экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Также с июня на все ввозимые автомобили должны устанавливаться устройства вызова оперативных служб. С ноября предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов (ABS).

16 мая 2022 года правительство разрешило выпускать в России автомобили стандарта «Евро-0» (автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года), а также без ABS и подушек безопасности. Меры были не обязательными, но разрешительными.

Анастасия Ларина

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