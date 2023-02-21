Автодилеры отредактировали допуслуги

Дилеры больше не навязывают клиентам допуслуги и оборудование. Об этом заявили сами продавцы. В холдингах «Авилон» и «Автодом» сообщили изданию «Газета.ру», что раньше компании по всей России могли зарабатывать на навязывании оборудования, страховок и прочих услуг, но сейчас ситуация изменилась. Так ли это? И в чем причина? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проблема с навязанными услугами или оборудованием, казалось бы, извечная, сейчас, по заверениям дилеров, сходит на нет. Хотя еще прошлым летом машины с дорогими допами продавались настолько активно, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах за это.

Острой проблема стала несколько лет назад, но тогда в дело могли вмешаться сами производители. Теперь, когда авто западных и японских марок ввозятся по параллельному импорту, никто не мешает дилерам назначать любую цену, а, значит, смысла в навязывании допуслуг немного, пояснил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Уже, собственно говоря, такого нет. Ведь количество желающих купить автомобиль примерно соответствует числу машин на складах. Кроме того, иномарки теперь просто изначально стоят сильно дороже, чем ранее. Вот стоит Range Rover за 25 млн руб., хочешь — покупай, хочешь — не покупай.

Что же касается того, что дилеры развивают параллельный импорт и привозят, например, Mazda и Toyota, то им же никто теперь розничную цену не диктует. Есть просто рынок, и люди либо покупают по этой стоимости автомобиль, либо нет».

Дилеры сообщили «Газете.ру», что когда рынок был насыщен одинаковыми авто, то действительно кто-то мог навязывать допуслуги. Но сейчас ситуация изменилась, и те же ввезенные по параллельному импорту машины уже приезжают в богатой комплектации. Впрочем, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин видит в заявлениях дилеров некоторое лукавство: «В том же самом АвтоВАЗе недавно проводили на эту тему ревизию и убедились, что не все так гладко, как рассказывают дилеры.

Они действительно вынуждены в ряде случаев умерить свои аппетиты, но это касается только тех случаев, когда есть альтернатива.

А где ее нет, например, это автомобили отечественного производства под госзаказы, то есть, как мы понимаем, это официально поставляемые китайские машины, то здесь они требуют пусть и в меньшем объеме, но все равно топ-оборудование докупить. Почему сейчас компании об этом заговорили? Потому что лоббируют поправки в закон о защите прав потребителей, которые фактически выведут их из-под действия этого документа».

Закон, о котором говорит господин Шапарин, дилеры просили изменить чуть ли не год назад, еще в марте 2022-го. Речь идет о том, чтобы увеличить максимальный срок выполнения гарантийного ремонта в два раза, до трех месяцев. Иначе есть риск многомиллионных штрафов из-за того, что найти запчасти сейчас намного труднее, чем раньше. Впрочем, до сих пор власти оставляют без внимания эту просьбу.

Справедлива ли она? Лишь отчасти, подчеркивает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Логистика действительно стала занимать больше времени. Мы даже предлагали в части ОСАГО увеличить необходимый для ремонта срок с 30 дней до 60-ти, потому что за это время не всегда можно запасные части привезти.

Между тем те импортеры, которые пришли, тот же Китай, первым делом загружают склады под гарантийный ремонт. А что касается тех производителей, которые ушли с российского рынка, то ремонта их автомобилей можно хоть 200 дней ждать. У водителя заявление о гарантийном событии примут и скажут: все, ожидайте».

По мнению дилеров, многие могут оказаться под угрозой банкротства из-за огромных неустоек, если поправки в закон не будут приняты. Впрочем, пока пугающих новостей от представителей отрасли не слышно. По последним данным, за прошлый год перестали существовать больше 150 дилерских автоцентров, в основном из-за ухода европейских марок, и это сравнимо с показателями прошлых лет.

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