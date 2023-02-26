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Коммерсантъ FM
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Handelsblatt: VW борется с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию

Volkswagen принимает меры по борьбе с параллельным импортом своих автомобилей из Китая в Россию. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. VW прекратила поставку автомобилей в Россию и местную сборку в марте 2022 года после обострения вооруженного конфликта на Украине. Handelsblatt цитирует источники в VW, которые говорят о «налаженных торговых путях из Китая в Россию», по которым автодилеры поставляют автомобили. Раньше таким образом продавали в первую очередь подержанные автомобили, но теперь эти торговые пути используются и для поставок новых. О таких поставках рассказывают и российские автодилеры.

VW производит и продает автомобили в Китае в основном через совместные предприятия с местными компаниями, влияние немецкого концерна на работу таких СП ограниченно. Автоконцерн запретил продавать автомобили в Россию собственным дилерам, однако не может сделать это в отношении независимых дилеров. Как сообщает Handelsblatt, для борьбы с параллельным импортом в Россию VW составляет черные списки китайских автодилеров, которые могут участвовать в такой торговле и которым компания перестает поставлять свои автомобили.

Яна Рождественская

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