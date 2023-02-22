Ввезенным авто заглянули в документы

Власти начали отзывать документы на ввезенные по параллельному импорту автомобили. Речь идет о свидетельствах безопасности транспортных средств, выданных с нарушениями. По данным журнала «Авто.ру», Росстандарт уже отменил несколько таких справок, оформленных в одной из испытательных лабораторий Калининградской области. Теперь на этих автомобилях передвигаться по России запрещено. Свидетельство безопасности выдают при ввозе машины в страну. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росстандарт предупреждал о возможности отзыва свидетельств безопасности еще осенью 2022 года. Тогда стало известно, что некоторые лаборатории, проверяющие ввозимые автомобили на Дальнем Востоке, выдают справку без реальной экспертизы. Нечто подобное власти заподозрили и в Калининградской области.

Автомобили, у которых отобрали свидетельства безопасности, снимают с учета в ГИБДД. О чем владелец транспорта узнает практически сразу. В таком случае у него есть несколько вариантов, в том числе возможность провести еще одну экспертизу, но уже за свой счет, отмечает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Это означает, что проданный автомобиль не пригоден для использования по прямому назначению. То есть товар нельзя использовать как машину, он таковым быть не может. Для этого необходимо иметь сертификаты, ПТС и регистрацию. Поэтому в данном случае есть два варианта: либо обратиться к продавцу с требованием возврата денег, либо в таможню, либо в Росстандарт и выяснить суть претензии, какие документы не устраивают. Потом в порядке регресса взыскивать уже с продавца понесенные издержки».

Сейчас многие автомобили ввозят в Россию через третьи страны. Соответственно, они проходят несколько таможенных пунктов. В результате такой усложненной схемы может быть допущена ошибка в документах еще до приезда машин в Россию, отмечает владелец компании Check in Armenia Арарат Мардоян:

«В большинстве случаев растаможка авто проходит на терминалах республик, которые входят в Таможенный союз. Мы стали замечать, что допускаются ошибки за которыми может последовать аннулирование свидетельств. Например, поставщик при ввозе машин допустил маленькую оплошность в документах — указал не тот двигатель или другую комплектацию».

То, что отозванные свидетельства пришлись только на транспорт, ввезенный параллельным импортом — совпадение. Проблема в другом, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Дело вовсе не в параллельном импорте как таковом. Машины везут разными каналами и частные лица, и юридические лица. Потом эти автомобили должны получить СБКТС — свидетельство о безопасности колесного транспортного средства. Так вот, многие аккредитованные лаборатории фактически нарушают установленный порядок проверки автомобилей и выдаче этих СБКТС. Росстандарт за всем этим следит».

В 2022 году, по данным «Интерфакса», только через Дальний Восток россияне ввезли рекордные 270 тыс. иномарок, что на 70% больше, чем в 2021-м.

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