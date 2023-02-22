Годовая прибыль Stellantis достигла рекордных €16,8 млрд

Международный автоконцерн Stellantis завершил 2022 год с чистой прибылью в размере €16,8 млрд, говорится в его финансовой отчетности (.pdf). Это на 26% лучше показателя предыдущего года и является новым рекордом для альянса, который был образован в январе 2021-го путем слияния французской PSA и итальянско-американской Fiat-Chrysler.

Несмотря на падение продаж в Европе, главном рынке сбыта для Stellantis, на 8% по сравнению с 2021 годом, корпорации удалось увеличить здесь выручку на 7%, до €63,3 млрд, за счет более высоких цен на автомобили. Продажи в Северной Америке выросли на 2%, но за счет повышения цен и благоприятной для компании динамики курса доллара к евро выручка Stellantis на североамериканском рынке выросла сразу на 23%, до €85,5 млрд, что стало лучшим результатом среди всех рынков сбыта корпорации.

Помимо объявления финансовых результатов, компания анонсировала обратный выкуп акций в 2023 году на общую сумму €1,5 млрд. Кроме того, в Stellantis ждут восстановления мирового автомобильного рынка. В частности, в компании надеются, что спрос на автомобили в Европе и Северной Америке вырастет на 5%.

Кирилл Сарханянц