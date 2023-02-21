Январские автопродажи в ЕС выросли на 11,3%

Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) сообщила, что продажи новых автомобилей в ЕС составили 760 тыс. штук, что на 11,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Наиболее высокую динамику в начале текущего года продемонстрировали продажи в Испании (+51,4%), Италии (+19%) и Франции (+8,8%). В Германии же январские автопродажи сократились на 2,6%.

Продажи электромобилей в ЕС в январе выросли на 22,9% по сравнению с январем прошлого года. ACEA отмечает, что доли продаж электрических и гибридных автомобилей от общих автопродаж в ЕС продолжают расти. В январе они достигли 9,5% (годом ранее — 8,6%) и 26% (годом ранее — 23,7%) от всех продаж соответственно. При этом самыми популярными машинами в ЕС продолжают оставаться автомобили с бензиновым двигателем — в январе на них пришлось 37% от всех продаж.

Самыми популярными марками в ЕС в январе текущего года стали марки концерна Volkswagen (доля 26%), на втором месте — марки концерна Stellantis (18,6%), на третьем — бренды, входящие в Renault Group (11,7%). Доля продаж американской компании Tesla в январе текущего года во всем ЕС составила 1,2% (продано 8749 автомобилей), тогда как годом ранее доля Tesla составляла лишь 0,1% (был продан 731 автомобиль).

Евгений Хвостик