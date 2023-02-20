Движение по Крымскому мосту полностью остановлено из-за аварии

Из-за столкновения трех машин, в результате которого погибли три человека, движение на Крымском мосту полностью остановлено в обе стороны, сообщили экстренные службы. Мэр Керчи Святослав Брусаков пообещал, что движение будет восстановлено в течение часа-полутора.

ДТП произошло на 149-м км моста в сторону Керчи. «Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны»,— рассказал ТАСС представитель экстренных служб. Он добавил, что пострадавший уже деблокирован. Причины аварии пока неизвестны.

Господин Брусаков заявил агентству, что на месте ДТП «пробка есть, но небольшая». «Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа... Не думаю, что будет что-то критичное, учитывая, что сегодня понедельник»,— добавил мэр.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В результате два автомобильных пролета конструкции рухнули в воду, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин обвинил в теракте спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ придерживается той же версии. 19 декабря на мосту возобновили автомобильное движение.

Лаура Кеффер