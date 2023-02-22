Госдума одобрила приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Проект внес президент Владимир Путин накануне, 21 февраля. Он объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию.

Госдума приняла инициативу единогласно — в ее поддержку проголосовал 401 депутат. Позднее сегодня, 22 февраля, проект закона также рассмотрит Совет федерации.

ДСНВ, или СНВ-3, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он ограничивает число ядерных боезарядов каждой из баллистических ракет. Зимой 2021 года действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

Господин Путин утверждает, что США отклоняли российские заявки по ДСНВ. В МИД России заявили, что решение о выходе из ДСНВ обратимо, если Вашингтон предпримет усилия в «целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования» договора. НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению ДСНВ. В Белом доме США подтвердили готовность к обсуждению договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Лаура Кеффер