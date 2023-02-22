Госдума и Совет федерации рассмотрят приостановку участия РФ в ДСНВ за один день

Обе палаты российского парламента 22 февраля рассмотрят проект законопроекта о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Инициатива президента Владимира Путина поступила в Госдуму накануне, 21 февраля, после послания Федеральному собранию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании. Депутаты «безотлагательно примут по нему решение». Сразу после этого документ отправится в Совет федерации. Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев сообщил «РИА Новости», что проект в тот же день рассмотрит верхняя палата парламента.

Господин Путин заявил о планах России приостановить участие в ДСНВ во время послания Федеральному собранию. Причинами он назвал отклонение США российских заявок по соглашению и заявления НАТО о необходимости нанести стратегическое поражение России. Как утверждает МИД РФ, решение о приостановке участия в ДСНВ обратимо.

ДСНВ или СНВ-3 был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он ограничивает число ядерных боезарядов каждой и баллистических ракет. Зимой 2021 года действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

Что означает приостановка участия России в ключевом двустороннем договоре с США,— в материале «Стратегические наступательные возмущения».

Леонид Уварчев