Что такое ДСНВ

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США. О чем говорится в этом документе — в материале «Ъ».

Действующий Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Договор ввел понятия «неразвернутые» носители и ПУ, то есть не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания, не имеющие боеголовок. Каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных договором. В договоре зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами национальной территории. Договор также запрещает переоборудование пусковых установок МБР и БРПЛ в пусковые установки для перехватчиков ПРО.