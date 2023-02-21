ООН призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ

Россия и США должны вернуться к выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ТАСС.

«Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений»,— сказал господин Дюжаррик. По его словам, от этого зависит безопасность международного сообщества.

Сегодня, 21 февраля, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. В качестве причин он назвал тот факт, что США отклоняют российские заявки по соглашению, а также заявления НАТО о необходимости нанести стратегическое поражение России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой вопрос ограничения вооружений.

В январе в Госдепартаменте США сообщили, что Россия дважды нарушила ДСНВ: в частности, она блокировала инспекции ядерных объектов и отказывалась от встречи для обсуждения препятствий в ходе реализации соглашения. В феврале замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассматривать вопросы по ДСНВ, не учитывая позицию США по Украине.

В августе 2022 года Россия вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности по этому договору. Однако в конце сентября Россия и США начали обсуждать возобновление инспекций. Переговоры приостановили в декабре.

Анастасия Ларина