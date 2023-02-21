МИД: Россия продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения

В период действия Договора о стратегических наступательных вооружениях с США (ДСНВ) Россия будет соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения вооружений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с приостановлением Россией действия договора.

Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо, если США предпримут усилия в «целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования» договора, заявил МИД. До тех пор Москва не будет делать никаких шагов навстречу США.

В МИДе считают, что Россия должна воспринимать ядерные потенциалы США, Великобритании и Франции «в совокупности» и учитывать это в процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений. Кроме того, МИД назвал «вопиюще провокационными» попытки США «прощупать» защищенность ряда российских объектов, заявленных по ДСНВ.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. Причинами такого решения Владимир Путин считает отклонение США российских заявок по соглашению и заявления НАТО о необходимости нанести стратегическое поражение России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон все еще готов обсуждать вопрос ограничения вооружений. Вернуться к переговорам по ДНСВ Россию призывали ООН и генсек НАТО.

Анастасия Ларина