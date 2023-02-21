Путин: Россия приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США

Владимир Путин утверждает, что Запад причастен к попыткам ВСУ ударить по российской стратегической авиации. Он сказал, что российские заявки по Договору о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России. Не учитывать этого Россия не может и приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Господин Путин отметил, что Россия не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие. «НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России»,— сказал президент во время обращения с посланием Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что первый ДСНВ был заключен совсем в других условиях, когда Россия и США не воспринимали друг друга как соперников. Теперь США выдвигают России ультиматумы, считает президент. Владимир Путин пояснил, что для возвращения к ДСНВ Россия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал стран НАТО. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие»,— заявил глава государства.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

В январе Госдеп США заявил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Речь шла о заседании двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, которая планировалась с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. В последний момент Россия отказалась от участия в переговорах, объяснив это враждебностью США. В феврале замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что российская сторона не может рассматривать вопросы по ДСНВ «вне контекста более враждебного американского курса» в связи с ситуацией на Украине. Через несколько дней США заявили о готовности возобновить диалог по ДСНВ. МИД РФ предупредил о риске столкновения России и США.

О консультациях по ДСНВ читайте в публикации «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лаура Кеффер