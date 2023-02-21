В Белом доме США подтвердили готовность к встрече по ДСНВ

Власти США по-прежнему готовы встретиться с представителями России для обсуждения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее сегодня, 21 февраля, президент Владимир Путин объявил, что Москва приостановит в нем участие.

«Мы по-прежнему готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и вопросов ядерной стабильности»,— цитирует CNN неназванного представителя СНБ.

«Соединенные Штаты готовы принимать важнейшие меры по контролю над вооружениями»,— говорится в заявлении представителя СНБ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заявление о приостановке ДСНВ ответил, что США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с РФ ограничения вооружений. В Госдепе также заявили, что США пока не видят причин менять готовность ядерных сил.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

Мария Федотова