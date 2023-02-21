Генсек НАТО призвал Россию пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сегодня, 21 февраля, объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я сожалею о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения»,— сказал Йенс Столтенберг во время пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, решение российской стороны «ликвидирует всю архитектуру контроля над вооружениями».

Владимир Путин сказал, что Запад причастен к попыткам ВСУ нанести удары по российской стратегической авиации. В это же время требования России по ДСНВ отклоняются, а НАТО планирует нанести стратегическое поражение Москве. Глава государства подчеркнул, что ДСНВ в 1991 году заключался в совсем других условиях. Стороны не выдвигали друг другу ультиматумов, подобно тому, как это делает сейчас США, отметил Владимир Путин. В связи с этим Россия приостановит свое участие в договоре.

В январе Госдеп США заявил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. При этом Вашингтон подчеркивал, что допустимые нарушения не критичны, а их решения легкодостижимы в рамках переговоров. Однако Москва настаивала, что не может рассматривать вопросы по ДСНВ вне украинского контекста.

О консультациях по ДСНВ читайте в публикации «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лусине Баласян