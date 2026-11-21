Иран ударил по базам США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Бахрейна. Целью стали базы США в районе Эр-Рифа и Авали, заявили в корпусе. Сообщение военнослужащих передает IRNA.
По утверждению КСИР, при атаке были уничтожены два радара зенитных ракетных комплексов Patriot. В военном формировании назвали операцию «ответом на продолжающуюся агрессию и нарушения воздушного пространства Исламской Республики» со стороны США.
Власти Бахрейна заявили, что при ударах был поражен гражданский промышленный объект, передает Reuters. По информации МВД страны, здание загорелось. Обошлось без пострадавших. Что за объект был поврежден и где он находится, не уточняется.