Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке Россией действия ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект рассмотрят завтра, 22 февраля, на пленарном заседании и «безотлагательно» примут по нему решение. Документ уже появился в базе Госдумы.

Сегодня, 21 февраля, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не о выходе России из договора. Причинами такого решения он назвал отклонение США российских заявок по соглашению и заявления НАТО о необходимости нанести стратегическое поражение России.

В МИД России заявили, что решение о выходе из ДСНВ обратимо, если США предпримут усилия в «целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования» договора.

Что такое ДСНВ

Читать далее

Действующий Договор о стратегических наступательных вооружениях, или СНВ-3, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он ограничивает число ядерных боезарядов каждой страны 1550 единицами, а число баллистических ракет (межконтинентальных, на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках) — 700 единицами. Зимой 2021 года действие договора продлили до 5 февраля 2026 года.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Читать далее

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...