Путин внес в Госдуму проект закона о приостановке Россией действия ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект рассмотрят завтра, 22 февраля, на пленарном заседании и «безотлагательно» примут по нему решение. Документ уже появился в базе Госдумы.

Сегодня, 21 февраля, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет о приостановке участия, а не о выходе России из договора. Причинами такого решения он назвал отклонение США российских заявок по соглашению и заявления НАТО о необходимости нанести стратегическое поражение России.

В МИД России заявили, что решение о выходе из ДСНВ обратимо, если США предпримут усилия в «целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования» договора.

Действующий Договор о стратегических наступательных вооружениях, или СНВ-3, был подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он ограничивает число ядерных боезарядов каждой страны 1550 единицами, а число баллистических ракет (межконтинентальных, на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках) — 700 единицами. Зимой 2021 года действие договора продлили до 5 февраля 2026 года.

Анастасия Ларина