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Заявления Путина и Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Главное

В Москве прошло расширенное заседание коллегии Минобороны, где с основным докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу. Принял участие в заседании и президент Владимир Путин. «Ъ» собрал их ключевые высказывания об армии, о спецоперации и приоритетных задачах на 2023 год.

Президент России Владимир Путин:

  • Необходимо изучить опыт и тактику НАТО для включения их в программу подготовки войск и оснащения армии. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства вооруженных сил РФ.
  • Россия будет продолжать развитие ядерной триады, это главная гарантия сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.
  • 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Другая половина — в зоне боевых действий, и этого достаточно для проведения спецоперации.
  • Прошедшая мобилизация выявила определенные проблемы. Для их устранения необходимо модернизировать систему военкомов.
  • Боевые действия обозначили вопросы, над которыми предстоит поработать, в том числе это вопросы обеспечения связью.
  • Минобороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее.
  • Все, что необходимо бойцу, должно быть современным и надежным.
  • Получившие опыт на СВО офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.
  • Необходимо развивать и использовать беспилотники в армии — они должны быть повсеместно.
  • Нужно расширять арсенал современных ударных средств.
  • Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
  • В начале следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».
  • Нужно насытить войска всем необходимым, от современных аптечек до прицелов, на поле боя не может быть мелочей.
  • Нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, страна дает армии все, что просят.
  • Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики.
  • Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так думаю. И то, что происходит, это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран.
  • Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех.

Министр обороны Сергей Шойгу:

  • Приоритетная задача на 2023 год — продолжить спецоперацию до полного ее завершения.
  • Россия всегда открыта к конструктивным мирным переговорам.
  • Частичная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий.
  • По частичной мобилизации призвано 300 тыс. человек, от призыва освобождены 830 тыс. человек, работающих на предприятиях ОПК и в других социально значимых сферах.
  • Более 20 тыс. человек пошли в войска добровольцами.
  • За время спецопераци госнаграды получили более 100 тыс. человек, звание Героя России присвоено 120 из них.
  • Более 250 тыс. кадровых военнослужащих получили боевой опыт за время спецоперации.
  • При комплектовании ВС РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

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  • Необходимо довести численность ВС России до 1,5 млн человек, в том числе, контрактников — 670 тыс.
  • Необходимо принять в состав флота атомный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также 4 подлодки и 12 надводных кораблей.
  • Для укрепления войск, участвующих в спецоперации, перенесена поставка наиболее востребованных образцов вооружения с 2024-2025 на 2023 год.
  • Российская армия наносит удары по системе военного управления, предприятиям ВПК, связанным с ними объектам Украины, разрушая цепочки поставок вооружения.
  • Ядерные силы России в ходе спецучения успешно отработали задачи по нанесению массированного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

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