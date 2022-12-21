Заявления Путина и Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Главное

В Москве прошло расширенное заседание коллегии Минобороны, где с основным докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу. Принял участие в заседании и президент Владимир Путин. «Ъ» собрал их ключевые высказывания об армии, о спецоперации и приоритетных задачах на 2023 год.





Президент России Владимир Путин:

Необходимо изучить опыт и тактику НАТО для включения их в программу подготовки войск и оснащения армии. Вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства вооруженных сил РФ.

Россия будет продолжать развитие ядерной триады, это главная гарантия сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Другая половина — в зоне боевых действий, и этого достаточно для проведения спецоперации.

Прошедшая мобилизация выявила определенные проблемы. Для их устранения необходимо модернизировать систему военкомов.

Боевые действия обозначили вопросы, над которыми предстоит поработать, в том числе это вопросы обеспечения связью.

Минобороны должно внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее.

Все, что необходимо бойцу, должно быть современным и надежным.

Получившие опыт на СВО офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.

Необходимо развивать и использовать беспилотники в армии — они должны быть повсеместно.

Нужно расширять арсенал современных ударных средств.

Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

В начале следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».

Нужно насытить войска всем необходимым, от современных аптечек до прицелов, на поле боя не может быть мелочей.

Нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, страна дает армии все, что просят.

Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики.

Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так думаю. И то, что происходит, это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран.

Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех.

Министр обороны Сергей Шойгу: