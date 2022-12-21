Шойгу озвучил приоритетные задачи армии на 2023 год

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на расширенной коллегии Минобороны, что приоритетная задача на 2023 год — продолжить спецоперацию до полного выполнения задач. Вооруженные силы также должны сохранить мир и стабильность в Сирии и Нагорном Карабахе.

Среди приоритетных планов на следующий год — реализация комплекса мероприятий боевой подготовки с акцентом на угрозе расширения НАТО, а также наращивание поставок ракетных комплексов «Циркон» и «Кинжал». В планы входит подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023».

Также необходимо довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектование новых формирований к концу года до 521 тыс. человек, заявил министр.

«Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии»,— заявил Сергей Шойгу. «Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". Продолжить работу над другими перспективными образцами»,— сказал он. Также необходимо повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений, заявил министр.

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