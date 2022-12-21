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Коммерсантъ FM
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Путин: милитаризации экономики не будет

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет проводить милитаризацию экономики и страны. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там где было и не надо на самом деле — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики»,— заявил президент. Достигнутый уровень развития и структура экономики не требуют этого, пояснил господин Путин.

«А делать что-то излишнее — в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, в социальных сферах, хочу подчеркнуть это еще раз — мы не намерены и не будем этого делать»,— сказал Владимир Путин.

Ранее вслед за привлечением госаппарата к обеспечению нужд военной операции власти предложили активизировать использование ресурсов для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Группа депутатов Госдумы предложила по-новому рассчитывать стоимость военных контрактов за счет поправок к законам «О государственном оборонном заказе», «О несостоятельности (банкротстве)» и «О мобилизационной подготовке». Также менеджменту компаний, выполняющих ГОЗ, предлагается дать возможность конкурировать за персонал из других секторов экономики.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Зарплаты большого калибра».

Мария Федотова

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