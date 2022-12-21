Путин анонсировал выход на боевую службу «Адмирала Горшкова» с новейшими «Цирконами»

В начале января 2023 года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс". Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире гиперзвуковых ракетных комплексов»,— сказал господин Путин. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторюсь, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон"»,— заявил президент.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, ее разработало «НПО машиностроения».

В середине этого года он объявил, что в ближайшие месяцы гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» будут поставлены армии, а их первым носителем станет фрегат «Адмирал Горшков». Владимир Путин тогда уточнил, что район размещения нового вооружения будет выбран, исходя из «интересов обеспечения безопасности» России.

Позже Минобороны подписало дополнительный контракт на производство партии гиперзвуковых ракет «Циркон» этой осенью. 28 мая Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона» в Белом море, где ракета поразила цель на расстоянии 1 тыс. км.

Мария Федотова