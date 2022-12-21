Путин: страна и правительство дают армии все

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны обратил внимание на снабжение российских военных. Он заявил, что все должно быть на высшем уровне и никаких ограничений по финансированию армии нет. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что объем финансирования в этом году позволил нарастить поставку оружия в ВС РФ на 30%.

«Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться»,— сказал господин Путин.

Глава государства отметил, что необходимые военным медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы должны быть на самом современном и высоком уровне.

«Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Снабжение должно осуществляться из реальных потребностей. Если какие-то ведомственные нормативы устарели, их нужно быстро менять»,— заявил президент.

Он добавил, что необходимо повсеместно использовать беспилотники — они должны быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах.

В ходе заседания господин Шойгу признал, что Минобороны столкнулось с проблемами в ходе частичной мобилизации, поскольку мобилизация в России не проводилась со времен Великой Отечественной войны.

Он заявил, что в 2022 году на 69–109% выросло количество направляемых в российские войска боеприпасов. В целом уровень выполнения заданий гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники составил 91%.

«Предусмотренный в 2022 году объем финансовых средств с учетом дополнительной поставки вооружения и техники позволил увеличить количество направляемых в войска основных образцов на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения — от 69% до 109%»,— сказал министр.

На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил, что 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Другая половина — в зоне боевых действий, и, по словам главы государства, этого достаточно для проведения спецоперации. Он поручил Минобороны изучить опыт НАТО для подготовки и оснащения армии РФ и сообщил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.

О том, что происходит на 301-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек