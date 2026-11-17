Минобороны выполнило годовой план по отбору контрактников на 89%
План по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, сообщил замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин. План отбора в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%, добавил он.
По словам Виктора Горемыкина, основой системы комплектования Вооруженных сил личным составом остаются пункты отбора на контрактную военную службу. Всего в России работают 96 пунктов отбора. Они открыты в административных центрах 87 из 89 субъектов страны.
Как добавил господин Горемыкин, отбор кандидатов в войска беспилотных систем ведется в том числе среди граждан, которые еще не находятся на военной службе. Одним из источников комплектования войск БПЛА Минобороны рассматривает студентов гражданских вузов и колледжей. Сами войска беспилотных систем, по его словам, укомплектованы только военнослужащими, которые подписали контракт.