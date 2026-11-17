Как добавил господин Горемыкин, отбор кандидатов в войска беспилотных систем ведется в том числе среди граждан, которые еще не находятся на военной службе. Одним из источников комплектования войск БПЛА Минобороны рассматривает студентов гражданских вузов и колледжей. Сами войска беспилотных систем, по его словам, укомплектованы только военнослужащими, которые подписали контракт.