В Словакии прошли протесты против политики Фицо
На антиправительственный митинг в Братиславе вышли 25 тыс. человек
В десятках городов Словакии прошли акции протеста против политики действующего правительства, которое возглавляет премьер-министр Роберт Фицо. Только в Братиславе, по данным организаторов, на улицу вышли около 25 тыс. человек.
Митинги прошли в годовщину начала Бархатной революции 1989 года, которая привела к падению коммунистического режима в Чехословакии и разделению страны на независимые Чехию и Словакию. Организаторами акций выступили местные оппозиционные партии, которые рассчитывают на победу на парламентских выборах в 2027 году.
Как передает The Washington Post, на митинге в Братиславе толпа скандировала «С нас хватит Фицо» и «Позор». Глава одной из крупнейших оппозиционных партий «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка призвал другие оппозиционные партии к объединению. «Мы победим только в том случае, если будем держаться вместе»,— заявил он.
Словацкое издание Dennik N отмечает, что на митинг в Братиславе вышло примерно в два раза меньше людей, чем годом ранее. Тогда, по данным организаторов, в протесте участвовали около 50 тыс. человек.