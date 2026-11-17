Митинги прошли в годовщину начала Бархатной революции 1989 года, которая привела к падению коммунистического режима в Чехословакии и разделению страны на независимые Чехию и Словакию. Организаторами акций выступили местные оппозиционные партии, которые рассчитывают на победу на парламентских выборах в 2027 году.