Железнодорожникам назначили Босса
Сергей Овчинников стал тренером футбольного клуба «Локомотив» на ближайшие матчи
Исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» будет известный в прошлом голкипер московского клуба Сергей Овчинников. Двукратный чемпион России в составе железнодорожников, а также обладатель двух Кубков и Суперкубков страны возглавил команду после отставки Михаила Галактионова. В последнее время 56-летний специалист занимал должность директора академии «Локомотива».
После того как руководство «Локомотива» отправило в отставку Михаила Галактионова, в клубе решили, что до зимней паузы обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Овчинников. Как сообщается в официальном заявлении, он назначен старшим тренером основной команды, а срок его полномочий пока ограничивается «ближайшими матчами». В первой части чемпионата России железнодорожникам осталось сыграть с «Родиной» (22 ноября), махачкалинским «Динамо» (29 ноября) и «Ахматом» (5 декабря). Есть еще встреча с «Ростовом» на групповом этапе Кубка России, но в этом турнире москвичи уже выбыли из борьбы за путевки в play-off.
Главная задача старшего тренера Овчинникова — постараться исправить положение именно в премьер-лиге, где «Локомотив» сейчас занимает предпоследнее, 15-е место с 11 очками.
Причем как раз три оставшихся матча до зимнего перерыва имеют для красно-зеленых жизненно важное значение, учитывая, что им предстоит встретиться с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Столичная «Родина» располагается на 13-й строчке с 12 очками, а махачкалинцы и грозненцы — на 11-й и 12-й позициях с 16 и 14 баллами соответственно.
Железнодорожники оказались действительно в сложнейшей ситуации, в которой им нужно просто дотерпеть до паузы, а там уже, возможно, подумать над кандидатурой нового главного тренера. Все-таки назначение Овчинникова на первый взгляд выглядит как временное решение в условиях форс-мажора, ведь у него уже давно не было тренерской практики, тем более самостоятельной — еще с тех пор, когда он работал с «Кубанью», брянским и минским «Динамо», то есть с 2011 года. Да, потом продолжительное время Овчинников входил в тренерский штаб национальной сборной России и ЦСКА, но больше отвечал за подготовку вратарей. В последние годы он трудился в Российском футбольном союзе, а с ноября 2025-го был директором клубной академии «Локомотива».
Тем не менее футбольный опыт у Овчинникова, безусловно, колоссальный, в том числе международный.
Все-таки у него была возможность многому научиться у весьма авторитетных специалистов, включая Юрия Семина и Фабио Капелло. К тому же Овчинников — настоящая легенда клуба — провел за «Локомотив» 366 матчей, 157 из которых сыграл на ноль. Дважды знаменитый вратарь по прозвищу Босс становился в составе железнодорожников чемпионом России, а также завоевал два Кубка и два Суперкубка страны. Возможно, «Локомотиву» в нынешней ситуации и необходима прежде всего такая авторитетная и харизматичная фигура, чтобы если не преодолеть, то хотя бы купировать кризис.
При этом помогать Овчинникову будет бывший ассистент Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России Александр Бородюк. Кроме того, в обновленный штаб вошли тренер по физподготовке Александр Гончаров, аналитики Максим Карасиков и Виктор Тестоедов. На пост начальника команды вернулся Станислав Сухина, работавший в «Локомотиве» с 2017 по 2021 год, а его заместителем будет Дмитрий Фомкин.