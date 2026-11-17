Железнодорожники оказались действительно в сложнейшей ситуации, в которой им нужно просто дотерпеть до паузы, а там уже, возможно, подумать над кандидатурой нового главного тренера. Все-таки назначение Овчинникова на первый взгляд выглядит как временное решение в условиях форс-мажора, ведь у него уже давно не было тренерской практики, тем более самостоятельной — еще с тех пор, когда он работал с «Кубанью», брянским и минским «Динамо», то есть с 2011 года. Да, потом продолжительное время Овчинников входил в тренерский штаб национальной сборной России и ЦСКА, но больше отвечал за подготовку вратарей. В последние годы он трудился в Российском футбольном союзе, а с ноября 2025-го был директором клубной академии «Локомотива».