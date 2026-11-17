Белый Дом отрицает наличие достоверных данных об угрозах со стороны Ирана
Пресс-секретарь Белого Дома Лорен Бис в интервью израильской газете The Jerusalem Post заявила об отсутствии достоверных сведений о готовящихся атаках Ирана по территории США.
«Мы сохраняем бдительность и отслеживаем все возможные угрозы, однако в настоящее время нет никаких заслуживающих доверия угроз территории США»,— приводит газета слова официального представителя американской администрации.
Заявление Лорен Бис прозвучало на фоне сообщений CNN о том, что Иран якобы собирается сбросить на территорию США так называемую «грязную бомбу».
«Грязная бомба» — это обычное (неядерное) взрывное устройство, предназначенное для распространения радиоактивных веществ. Цель применения такой бомбы — радиоактивное загрязнение территории противника, которое потребует эвакуации населения и дезактивации территорий, а также причинит серьезный вред здоровью людей на долгое время после ее боевого применения.
CNN утверждает, что американская разведка недавно получила сведения о подготовке Ираном нападения на представителей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне. По словам источников CNN, Иран может использовать для этого «грязную бомбу» и рассматривает подобный вариант на случай дальнейшей эскалации конфликта с США. При этом в разведывательных кругах США нет уверенности в том, что Иран располагает необходимыми возможностями и техническими специалистами для реализации такого рода сценариев.