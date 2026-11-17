CNN утверждает, что американская разведка недавно получила сведения о подготовке Ираном нападения на представителей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне. По словам источников CNN, Иран может использовать для этого «грязную бомбу» и рассматривает подобный вариант на случай дальнейшей эскалации конфликта с США. При этом в разведывательных кругах США нет уверенности в том, что Иран располагает необходимыми возможностями и техническими специалистами для реализации такого рода сценариев.