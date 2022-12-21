Путин: отличившиеся в военной операции должны выдвигаться на новые должности в первую очередь

Проявившие себя на Украине российские офицеры и сержанты должны в первую очередь выдвигаться на новые командные должности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

«В свою очередь, офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая академию генерального штаба»,— сказал президент.

С докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны также выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, за время военной операции боевой опыт получили более 250 тыс. кадровых военнослужащих. Он также заявил, что более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток.

24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Тогда он сообщил, что в армию были призваны 300 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева