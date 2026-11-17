В обращении господин Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о катастрофе. «От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших»,— указано в тексте соболезнования.