Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за крушения Ан-12
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-12 в районе села Ягуново Кемеровской области.
В обращении господин Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о катастрофе. «От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших»,— указано в тексте соболезнования.
Как сообщило Минобороны, при крушении самолета погибли 19 человек. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Самолет рухнул при выполнении планового полета. Он упал в безлюдном районе.