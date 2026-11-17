По мнению авторов, следователи регулярно предлагают новые версии обвинения, не сумев доказать предыдущие. В заключении также отмечается, что изучение изъятых при обыске материалов, в том числе 1 тыс. папок, растянулось на четыре года. «О качестве правового государства можно судить, в частности, по тому, одинаково ли серьезно оно относится к соблюдению процессуальных гарантий для каждого», — отмечается в заключении.