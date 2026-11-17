Die Welt: эксперты рекомендовали прекратить налоговое дело против Усманова
Эксперты, изучившие налоговое дело против основателя USM Алишера Усманова в Германии, указали на серьезные нарушения со стороны следствия. Как сообщает Die Welt со ссылкой на заключение специалистов, производство рекомендовали закрыть. Дело остается единственным незавершенным разбирательством бизнесмена на территории ФРГ.
Издание опубликовало выдержки из заключения трех специалистов по налоговому уголовному праву — Карстена Фена, Бернда Йозефа Фена и Яна Оле Шмидинга. Эксперты указали на отсутствие достаточных оснований для начала расследования — поводом стало лишь анонимное сообщение в Федеральное ведомство уголовной полиции, в котором имя господина Усманова даже не упоминалось, отмечается в тексте.
Кроме того, выводы о налоговом резидентстве Алишера Усманова в Германии строятся на таких предположениях, как проживание в отеле, краткосрочные договоры аренды, а также данные сервиса Google Street View. Следствие, считают специалисты, также не учло несколько документов, указывающих на невиновность обвиняемого.
По мнению авторов, следователи регулярно предлагают новые версии обвинения, не сумев доказать предыдущие. В заключении также отмечается, что изучение изъятых при обыске материалов, в том числе 1 тыс. папок, растянулось на четыре года. «О качестве правового государства можно судить, в частности, по тому, одинаково ли серьезно оно относится к соблюдению процессуальных гарантий для каждого», — отмечается в заключении.
Совет ЕС ввел санкции против Алишера Усманова в 2022 году, объясняя это в том числе статьей американского Forbes, где бизнесмен был назван «подставным лицом» Владимира Путина. Позднее публикацию оспорили, а в январе 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил изданию распространять эти утверждения.
Параллельно с санкциями против предпринимателя велось несколько расследований в Германии, включая дела об отмывании денег и нарушении законодательства страны, однако ни одно из них не дошло до суда. 22 сентября господина Усманова исключили из списка санкций ЕС.