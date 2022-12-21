Путин по-прежнему считает братским украинский народ

Президент России Владимир Путин выступил с речью после завершения доклада Сергея Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. Он заявил, что конфликт с Украиной был неизбежным и спровоцированным Западом, однако по-прежнему считает украинский народ братским.

«Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так думаю. И то, что происходит, это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран»,— сказал президент.

По словам Владимира Путина, политика иностранных государств всегда была направлена на дезинтеграцию «русского мира». «В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались.

Президент также обратил внимание, что националисты есть в любой стране, в том числе и в России. «Но мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят»,— добавил он.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По словам российского президента, военная операция направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на избавление Донбасса «от геноцида».

О том, что происходит после ввода России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева