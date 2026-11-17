В Apple сообщили о масштабном сбое систем из-за внутреннего обновления
Внутреннее обновление систем Apple вызвало масштабные сбои, сообщает Bloomberg. В компании исключили кибератаку. По данным агентства, неполадки затронули как внутреннюю инфраструктуру компании, так и пользовательские сервисы.
«Многие из наших систем снова работают после того, как сегодняшнее утреннее внутреннее обновление вызвало некоторые сбои. Мы работаем над тем, чтобы вернуть остальные системы в строй как можно скорее»,— указано в заявлении компании.
Как отмечает Bloomberg, из строя вышли корпоративный портал AppleWeb, система авторизации AppleConnect, доступ к VPN для удаленных сотрудников, корпоративные календари и внутренний сайт для отслеживания сбоев. В магазинах Apple по всему миру нарушились процессы продаж, ремонта и обслуживания клиентов.
Согласно онлайн-странице статуса сервисов Apple, сбой повлиял на работу App Store, доступ пользователей к облачному хранилищу iCloud, оформление подписки AppleCare с устройств, а также на сервисы для бизнеса и образовательных учреждений. К этому моменту часть сбоев уже устранена.
Технические неполадки в Apple продолжили серию сбоев в американских компаниях и госструктурах. Со сбоями ранее столкнулись сервисы Microsoft, авиадиспетчерские системы Федерального управления гражданской авиации США (FAA), банк JPMorgan Chase, а также секретная компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ).