Путин: имеющихся мобилизованных достаточно для спецоперации

Президент России Владимир Путин во время выступлении на расширенной коллегии Минобороны заявил, что 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Другая половина — в зоне боевых действий, и этого достаточно для проведения спецоперации. Также он признал, что прошедшая мобилизация выявила «определенные проблемы». Для их устранения необходимо модернизировать систему военкомов.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов»,— сказал президент.

По словам российского лидера, на поле боя не может быть мелочей. Аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным.

Кроме того, господин Путин сообщил, что боевые действия показали, что следует работать над связью и автоматизированными системами управления.

В конце сентября Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации. В частности, вернуть домой тех, у кого есть отсрочка, улучшить качество бытовых условий.

С начала мобилизации россияне начали жаловаться о призывах по ошибке. В частности, это коснулось Якутии, Севастополя, Бурятии, Владимирской, Магаданской и Белгородской областей. После жалоб, например, в Белгородской области отменили призыв 75 человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Губернаторы присмотрелись к военным комиссарам».

Полина Собакина