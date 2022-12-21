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Шойгу анонсировал развертывание стратегических ракет «Сармат»

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах принять на вооружение в 2023 году 3 стратегических бомбардировщика Ту-160М, 5 подводных лодок, 12 кораблей, а также 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Авангард», «Сармат» и «Ярс». К развертыванию новых комплексов с МБР «Сармат» уже приступили. Об этом министр заявил на расширенной коллегии Минобороны. МБР «Сармат», несмотря на некоторое отклонение от графика, в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, заявил, в свою очередь, президент Владимир Путин.

МБР «Сармат»

МБР «Сармат»

Фото: Министерство обороны РФ

МБР «Сармат»

Фото: Министерство обороны РФ

«Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также 4 подводные лодки и 12 надводных кораблей»,— сказал Сергей Шойгу. «Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию»,— сообщил министр.

РС-28 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс (ракетная система) шахтного базирования 5-го поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода», находящихся на вооружении РВСН. 20 апреля Министерство обороны России объявило о первом успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк. Серийное производство МБР «Сармат» осуществляется на Красноярском машиностроительном заводе.

Мария Федотова

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