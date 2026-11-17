По словам источников, в 2025 году представители США при ООН пытались передать письма Дональда Трампа лично дипломатам из Северной Кореи. В них президент Соединенных Штатов предлагал Ким Чен Ыну восстановить диалог между странами. Удалось ли передать письма позднее, неизвестно.