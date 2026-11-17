MS Now: дипломаты из КНДР отказывались передавать Ким Чен Ыну письма Трампа
Президент США Дональд Трамп после начала второго президентского срока несколько раз пытался передать письма главе КНДР Ким Чен Ыну, чтобы возобновить диалог, сообщает MS Now со ссылкой на источники. По информации телеканала, северокорейские дипломаты отказывались передавать письма.
По словам источников, в 2025 году представители США при ООН пытались передать письма Дональда Трампа лично дипломатам из Северной Кореи. В них президент Соединенных Штатов предлагал Ким Чен Ыну восстановить диалог между странами. Удалось ли передать письма позднее, неизвестно.
В ноябре 2026 года Дональд Трамп допустил, что во время визита в Китай он может встретиться с Ким Чен Ыном. Власти Северной Кореи визит Ким Чен Ына в Китай не анонсировали.