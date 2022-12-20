Главные новости за 20 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Супруга мобилизованного жителя Краснодара Ксения Абрамова организовала у здания администрации региона одиночный пикет. Она требует вернуть из зоны СВО мужа, который, по ее словам, имеет серьезные заболевания.

«Агрокомплекс» имени Ткачева, принадлежащий семье экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева, построит в Кущевском районе молочно-товарную ферму. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб.

В Сочи возбудили уголовное дело на 17-летнего подростка, ударившего ножом сверстника. Нападавший уверяет, что тот раньше постоянно унижал его из-за длинных волос.

В Краснодаре задержали мужчину, который, вооружившись ножом и молотком, бегал по лестничной клетке многоквартирного жилого дома на улице Жлобы со своей трехлетней дочерью и угрожал убить ребенка.

Следователи проверят информацию из соцсетей о том, что 450 семей поселка Южного лишили единственного жилья. Известно, что они жили в самострое, который местные власти постановили снести.

В Краснодарском крае в ноябре замедлился рост цен на сладости из-за высокого урожая сахарной свеклы и роста объема производства сахара.

Краснодарский юрист заявила, что гражданам не стоит опасаться носить георгиевскую ленточку на сумке или рюкзаке после того, как Госдума приняла закон об уголовной ответственности за оскорбление этого символа.

В Краснодарском крае из-за превышения порога заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) закрыли отдельные классы в семи школах.

Краснодарский край занял третье место по числу случаев мошенничества с поставками товаров и услуг. Их доля в регионе составляет 6,6%.

В Краснодаре создадут портал для согласования уличными художниками проектов граффити.

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