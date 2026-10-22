В центральных районах Парижа продлили комендантский час
Полиция Парижа продлила комендантский час в нескольких районах города до понедельника, сообщает газета Le Figaro. Ограничения действовали с 19 октября на центральных улицах Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо, Лилля и других крупных городов.
Согласно новому указу префектуры полиции, с 23:00 до 06:00 запрещено находиться в периметре площади Республики и в районе Ле-Аль. Мера распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних.
Кроме того, полиция повторно ввела запрет на любые несогласованные собрания в вечернее и ночное время. Ограничение касается территорий вокруг Елисейского дворца, Национального собрания, Сената, Елисейских Полей и районов городских вокзалов.
Масштабные акции протеста прошли во Франции 17 октября. Участники выступали против удорожания жизни, подъема цен на топливо и выражали недовольство работой госслужб. Во многих городах протесты переросли в беспорядки. Всего в митингах участвовало до 800 тыс. человек.