Самолет British Airways подал сигнал тревоги по пути из Лондона в Вашингтон

Точные причины ЧП, а также детали происшествия, изменения маршрута, сообщения экипажа диспетчерам и информация о возможных пострадавших пока не раскрываются. Была ли ситуация вызвана технической неисправностью, эксплуатационной проблемой или другой причиной, не подтверждено.