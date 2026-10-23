Самолет British Airways подал сигнал тревоги по пути из Лондона в Вашингтон
Самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways попал в чрезвычайную ситуацию во время полета из Лондона в Вашингтон. Об этом сообщает издание The Aviation Hub.
Инцидент произошел с бортом Boeing 777-200, выполнявшим рейс BA291 из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт Вашингтон Даллес. Самолет подал сигнал тревоги с аварийным кодом 7700, означающим общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту.
Точные причины ЧП, а также детали происшествия, изменения маршрута, сообщения экипажа диспетчерам и информация о возможных пострадавших пока не раскрываются. Была ли ситуация вызвана технической неисправностью, эксплуатационной проблемой или другой причиной, не подтверждено.