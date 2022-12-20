На Кубани в ноябре замедлился рост цен на сладости из-за высокого урожая сахарной свеклы

В Краснодарском крае в ноябре замедлился рост цен на сладости из-за высокого урожая сахарной свеклы и роста объема производства сахара. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

«Как следствие, снизились расходы у производителей кондитерских изделий, что привело к замедлению роста цен на шоколад, конфеты и печенье. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда сладкие наборы активно покупают в подарок»,— отметила начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Снижение расходов отмечено в сфере переработки мяса и производства молока. За счет уменьшения цен на зерно и сою снизились затраты производителей птицы, что повлияло на замедление роста стоимости куриного мяса.

Уровень годовой инфляции в регионе в ноябре 2022 года продолжил снижаться и составил 11,1%. В целом по стране показатель составил 12%. По прогнозам Банка России, в 2023 году годовая инфляция снизится до 5–7%, а в 2024 году — от 1 до 4%.

Анастасия Донскова

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