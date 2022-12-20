Прокуратура проверит информацию об угрозах отца убить трехлетнюю дочь в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту высказывания отцом угроз убийством своей трехлетней дочери в одном из подъездов Краснодара по улице Жлобы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура в ходе проверки оценит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Сейчас отца девочки привлекли к административной ответственности, отдел полиции организовал проведение процессуальной проверки.

Вечером 19 декабря житель Ростовской области, снимающий квартиру в доме на улице Жлобы, с ножом и молотком бегал по лестничной клетке подъезда со своей трехлетней дочерью. Соседи сообщили, что он бился головой о входные двери, приставал к людям, периодически хватал на руки маленькую дочь. Позже стало известно, что ребенок находился без одежды.

Мужчину задержали свидетели произошедшего и сотрудники охранной организации, а после передали его полицейским. Следователи изучают условия жизни и воспитания трехлетней девочки. Сообщается, что мать девочки никто из соседей не видел.

Татьяна Ручкина

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