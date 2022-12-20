На Кубани из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли классы в семи школах

В Краснодарском крае из-за превышения порога заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) закрыли отдельные классы в семи школах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Классы закрыты в школах Динского, Красноармейского районов (по две), Сочи, Краснодара и Горячего Ключа.

«При этом полностью закрытых школ в регионе нет», — говорится в сообщении.

С 17 декабря кабинеты неотложной помощи взрослой и детской поликлиник Горячего Ключа перешли на усиленный режим работы в связи с участившимися обращениями жителей с признаками гриппа и ОРВИ.

Анастасия Донскова

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