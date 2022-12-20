В СКР проверяют информацию о лишении 450 семей единственного жилья в поселке Южный

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю проверяют распространенные в СМИ сведения о якобы лишении 450 кубанских семей единственного жилья. Ход проверки поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о собственниках квартир в доме №36/б на улице Мира в поселке Южном Динского района.

По данным СКР, жильцы дома обратились к Александру Бастрыкину с помощью видеоролика, опубликованного в сети. По их словам, в 2014 году по решению суда дом ввели в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. Спустя семь лет глава поселка в апелляционном порядке оспорил судебный акт и доказал, что при строительстве дома были допущены нарушения, из-за чего собственники, в том числе пенсионеры, инвалиды и вынужденные переселенцы, лишаются права на единственное жилье. По мнению жильцов, последнее судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Татьяна Ручкина

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