Структуры «Ареал» вошли в золотодобывающий проект в Карелии

«Ареал» Владислава Свиблова занимается разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов, основные производственные центры сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. Как сообщала золотопромышленная группа «Атлас» в проспекте к размещению облигаций, в 2025 году «Ареал» занял третье место по добыче золота в России с показателем 30,3 тонны, что соответствует 8% рынка.