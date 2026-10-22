Структуры «Ареал» вошли в золотодобывающий проект в Карелии
Структуры группы «Ареал» получили контроль в компании «Аврора-Ресурс» с лицензией на разведку и добычу рудного золота на участке Пертинъярвинский в Карелии. Это следует из данных ЕГРЮЛ и реестра лицензий на пользование участками недр. МКАО «Ареал» 20 октября назначено управляющим «Аврора-Ресурс», а входящий в группу «Кросс Холдинг» 16 октября получил 75% в компании.
До сделки «Аврора-Ресурс» полностью принадлежала АО «Аврора-Менеджмент». Бенефициар последнего — Андрей Лихачев, гендиректор «СберСити», бывший советник экс-главы ОАО РЖД Владимира Якунина, работавший заместителем гендиректора En+ и входивший в совет директоров «Норникеля», следует из отчетности общества за 2025 год. В «Ареале» и «Аврора-Менеджмент» “Ъ” не ответили.
«Ареал» Владислава Свиблова занимается разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов, основные производственные центры сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. Как сообщала золотопромышленная группа «Атлас» в проспекте к размещению облигаций, в 2025 году «Ареал» занял третье место по добыче золота в России с показателем 30,3 тонны, что соответствует 8% рынка.