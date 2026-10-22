Вэнс отверг заявления о манипуляциях России в отношении Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг слова о том, что Россия «вертит президентом Дональдом Трампом как хочет». Ранее такой комментарий сделал сенатор-республиканец Том Тиллис.
«Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США как хочет. Он вполне реалистично оценивает ситуацию»,— сказал американский вице-президент в подкасте телеведущего Раймонда Арройо.
По словам господина Вэнса, Дональд Трамп увидел в дизельной сделке с Москвой возможность снизить цены на топливо для американских фермеров. Он отметил, что до сделки Россия «и так с огромной скидкой» поставляла топливо Китаю.
«Президент понимает: мы можем быть не согласны с Россией по 50% или даже по 90% вопросов, но если есть возможность снизить расходы для американских фермеров, почему мы должны упускать такой шанс?» — добавил он.
9 октября после договоренности президентов России и США американский Минфин выдал лицензию на покупку российского дизеля. Первый танкер с топливом отправился из России 22 октября, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По словам президента Владимира Путина, после заключения сделки мировые цены на дизель снизились на 5-6%.