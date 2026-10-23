Рубио и Рютте обсудили безопасность в Черном море
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте вопросы безопасности в Черном море, а также усилия по урегулированию конфликта России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.
По информации ведомства, политики также обсудили подготовку к встрече министров иностранных дел стран НАТО в декабре.
В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для диалога по безопасности в Черном море со всеми странами. Однако он отметил, что страна готова реагировать зеркально в случае попыток захвата российских судов.