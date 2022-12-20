«Агрокомплекс» построит в Кущевском районе молочную ферму за 2,5 млрд рублей

«Агрокомплекс» Ткачева», принадлежащий семье экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева, построит в Кущевском районе молочно-товарную ферму. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб., сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на главу муниципалитета Илью Гузева.

На ферме планируют разместить 2,8 тыс. голов крупного рогатого скота. За счет нового производства появится более 100 новых рабочих мест. Глава района отметил, что к участку уже проложили коммуникации. Ферму планируется построить в течение трех лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО фирма «''Агрокомплекс'' им. Н. И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году в станице Выселки Краснодарского края. Руководителем является Евгений Хворостина. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. В 2021 году выручка предприятия составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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