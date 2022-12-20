Жительница Краснодара организовала пикет с требованием вернуть мужа из зоны СВО

20 декабря супруга мобилизованного жителя Краснодара Ксения Абрамова организовала у здания администрации региона одиночный пикет. Она требовала вернуть из зоны СВО мужа, который, по ее словам, имеет серьезные заболевания, сообщает 93.ru.

Алексея Абрамова с категорией А мобилизовали 23 сентября. Как утверждает его супруга, медкомиссию никто не организовал. При этом у мужчины есть грыжа позвоночника, из-за которой он не может носить бронежилет. После предания огласке этой истории в оперштабе Краснодарского края сообщали, что мужчине сменили категорию на Б-4, однако его супруга утверждает, что в документах категория осталась прежней.

Женщина сообщила, что направляла жалобы в администрацию и прокуратуру Краснодарского края, а также прокуратуру Майкопского военного гарнизона и военный комиссариат края. Также она подавала иск в суд Горячего Ключа, который 15 декабря отклонил требование вернуть мужчину домой для проведения медкомиссии, объясняя, что призыв был полностью законным.

Спустя около 10 минут после начала пикета к Ксении Абрамовой вышел сотрудник администрации края и проводил ее в здание. Там ей объяснили, что губернатор Кубани не в силах отозвать мужчину с линии фронта.

«Для отзыва нужны основания, для этого нужно провести ему медицинскую комиссию. Но 15 декабря суд отказался его возвращать и проводить медицинскую комиссию. Получается замкнутый круг. Мне посоветовали написать обращение на имя губернатора, которое пообещали рассмотреть в ближайшее время»,— отметила женщина.

Татьяна Ручкина

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