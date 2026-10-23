Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки США

«Региональным странам был передан ультиматум — отказаться от любой поддержки США. В ходе 40-дневной войны (операции США и Израиля, начавшейся 28 февраля. — “Ъ”) мы наносили удары по базам на территории любой страны, которую США использовали для нападения на Иран»,— сказал господин Малеки.