На подростка из Сочи, ударившего ножом сверстника из-за унижений, завели уголовное дело

На 17-летнего жителя Сочи, который ударил ножом сверстника в ответ на оскорбления, завели уголовное дело по п. п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью...). Кроме того, по факту конфликта прокуратура Краснодарского края организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно известно, что 14 декабря подросток встретил в кафе «Бургер Кинг» 18-летнего знакомого, который регулярно унижал его. В соцсетях утверждают, что конфликты происходили из-за того, что у несовершеннолетнего были длинные волосы. Не выдержав морального унижения, подросток ударил обидчика ножом в живот.

Расследованием занимается следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СКР по краю. В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом.

«В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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