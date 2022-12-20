В Краснодаре уличных художников обяжут согласовывать проекты граффити

В Краснодаре создадут портал для согласования уличными художниками проектов граффити. По информации мэрии, постановление, регулирующее нанесение и согласование изображений на здания, разработает департамент по делам молодежи.

«Важно понимать, что мы не собираемся вмешиваться в творческий процесс и вводить цензуру. Цель данной работы — сохранение зданий города от вандализма»,— отметил замглавы Краснодара Максим Слюсарев.

Как отметил замглавы города, в краевом центре работа по оптимизации стрит-арт пространства будет нацелена на два направления — пресечение хулиганства и разъяснительная работа.

Единый городской портал «Стрит-арт проекты» будет включать функционал подачи заявлений на создание новых работ, перечень зданий, на которых будет разрешено рисовать, список готовых работ и реестр художников. Дополнительно в Краснодаре определят зоны свободного творчества, где наносить граффити можно будет в любое время без согласования.

В городских школах проведут разъяснительную работу по предотвращению нанесения незаконных граффити. В городе ужесточат наказание за данное нарушение, а также рассмотрят возможность введения ограничения на продажи аэрозольных баллончиков с краской лицам до 21 года.

Анастасия Донскова

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